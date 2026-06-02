Apple Design Awards 2026: Die Gewinner

Apple hat die Gewinner der Apple Design Awards 2026 bekanntgegeben. Zwölf Apps und Spiele von Entwicklerteams aus aller Welt wurden aus insgesamt 36 Finalisten ausgewählt. In sechs Kategorien könnt ihr jeweils eine App und ein Spiel finden. Die Kategorien lauten: "Vergnügen und Spass", "Inklusion", "Innovation", "Interaktion", "Sozialer Einfluss" sowie "Visuals und Grafiken".

"Die diesjährigen Gewinner:innen der Apple Design Awards spiegeln auf bemerkenswerte Weise wider, wie Entwickler:innen aussergewöhnliche Erlebnisse schaffen. Ob durch intuitive Features oder spannendes Gameplay – diese Apps und Spiele repräsentieren das Beste, was unsere Plattform ermöglicht. Wir sind sehr stolz darauf, diese Entwickler:innen zu feiern, und dankbar für ihr Engagement, das Leben von Menschen überall zu bereichern."

Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations bei Apple

Spass und Vergnügen

Die Gewinner dieser Kategorie bieten ansprechende Erlebnisse, die durch Apple Technologien unterstützt werden.

App: grug (Ocho, Niederlande)

Die App bietet euch eine Möglichkeit, tägliche Weisheiten zu lesen. Jeder Impuls wird präsentiert und bietet euch einen Moment der Reflexion.

Spiel: Is This Seat Taken? (Poti Poti Studio, Spanien)

In diesem Spiel im Cartoon-Stil könnt ihr Logikrätsel lösen. Es hilft euch, die Eigenheiten des öffentlichen Nahverkehrs zu meistern. Interaktive Elemente sorgen dabei für eine entspannte Fahrt.

Finalisten: Blippo+ (Panic, Inc.), Metaballs (Apposite), BALL x PIT (Kenny Sun Studios), PowerWash Simulator (FuturLab Limited)

Inklusion

Die Gewinner und Finalisten berücksichtigen verschiedene Hintergründe, Fähigkeiten und Sprachkenntnisse.

App: Guitar Wiz (Bijoy Thangaraj, Indien)

Ein Toolkit für Anfänger und erfahrene Gitarristen. Es bietet euch gesprochene Anleitungen von der Tonhöhe bis zur Fingerplatzierung und nutzt Apple Technologien wie Dynamic Type, Increased Contrast und Differentiate Without Color.

Spiel: Pine Hearts (Hyper Luminal Games Limited, Grossbritannien)

In diesem Spiel werden gute Taten belohnt. Es nutzt Bedienungshilfen wie verbesserte Textlesbarkeit, anpassbare Steuerung, angepasste Bewegung und sensorisches Feedback für alle Fähigkeiten.

Finalisten: Hearing Buddy (Lilly Seay), Structured (unorderly GmbH), Sago Mini Jinja’s Garden (Sago Mini), Sid Meier’s Civilization VII (Firaxis Games)

Innovation

Die Gewinner dieser Kategorie zeichnen sich durch einen neuartigen Einsatz von Apple Technologien aus.

App: NBA: Basketball Live-Spiele (NBA Media Ventures, LLC, USA)

Die App für Apple Vision Pro ermöglicht es euch, bis zu fünf Live-Spiele gleichzeitig anzusehen. Ihr könnt Statistiken verfolgen, Spielerbewegungen auf einem 3D-Spielfeld sehen und Spiele in 3D Audio geniessen.

Spiel: Blue Prince (Dogubomb, USA)

Ein Abenteuer, das Erkundung, Rätsellösen und kampffreie Elemente mischt. Die Geschichte wird euch durch die Umgebung, wie Bilder und handgeschriebene Notizen, erzählt. Das Spiel beinhaltet zudem eine zweite Geschichte.

Finalisten: D-Day: The Camera Soldier (TARGO), Detail: KI Video Editor (Detail Technologies B.V.), Pickle Pro (Resolution Games AB), TR-49 (inkle)

Interaktion

Die Gewinner bieten intuitive Oberflächen und einfache Bedienelemente.

App: Moonlitt: Mond/Moon Tracker (Flipping Hues Srls, Italien)

Die App bietet euch eine Benutzeroberfläche, um Himmelsereignisse zu verfolgen und Fotoshootings zu planen. Sie nutzt die Integration von Liquid Glass.

Spiel: Sago Mini Jinja's Garden (Sago Mini, Kanada)

In diesem Spiel könnt ihr Samen pflanzen, Gemüse ernten und Mahlzeiten zubereiten. Die Steuerung erfolgt durch Wischen, sodass ihr keine Anweisungen lesen müsst.

Finalisten: The Outsiders: Athlete Tracker (Gentler Stories LLC), Tide Guide: Charts & Tables (Condor Digital), Grand Mountain Adventure 2 (Toppluva AB), TR-49 (inkle)

Sozialer Einfluss

Die Gewinner machen auf wichtige Themen aufmerksam.

App: Primary: News in Depth (Wood Metal Rocks LLC, USA)

Eine von Redakteuren kuratierte App mit einer für Apple Vision Pro entwickelten räumlichen Benutzeroberfläche, mit der ihr euch mit Nachrichten auseinandersetzen könnt.

Spiel: Consume Me (Jenny Jiao Hsia und AP Thomson, USA)

Eine autobiografische Erfahrung zu einem sensiblen Thema. Mechaniken helfen euch, euch mit Gefühlen auseinanderzusetzen, die sich nicht immer in Worte fassen lassen.

Finalisten: Katha Room (Parjanya Creative Solutions), Harvee (Peak Labs Ltd.), despelote (Julián Cordero und Sebastián Valbuena), Spilled! (Lente Cuenen)

Visualisierung und Grafik

Die Gewinner dieser Kategorie zeichnen sich durch ansprechende Bildwelten, gezeichnete Oberflächen und Animationen aus.

App: Tide Guide: Charts & Tables (Condor Digital, USA)

Ein Gezeiten-Tracker, der euch Vorhersagen und Wetterdaten bietet. Die App enthält Vollbilddiagramme mit benutzerdefinierten Animationen sowie die Integration von Liquid Glass.

Spiel: Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (CD Projekt S.A., Polen)

Ein Open-World-Spiel, das Apple Chips auf dem Mac und Metal Features nutzt. Es bietet euch detailreiche Innenräume, Charaktergrafiken und Fahrzeugdesigns.

Finalisten: Caradise (PSQV AB), (Not Boring) Camera (Not Boring Software LLC), Arknights: Endfield (Hypergryph), SILT (Spiral Circus)