Apple mit neuem Software-Design

Apple hat gestern die Vorschau auf iOS 26 gezeigt, ein grosses Update mit einem neuen Design, intelligenten Erlebnissen und Verbesserungen für Apps, die ihr jeden Tag verwendet. Das neue Design nutzt die neue Designsprache "Liquid Glas" im Apple-Universum (Mac, iPhone, iPad, Apple Watch und AppleTV) und wirkt gleichzeitig genauso vertraut wie iOS.

Apple Intelligence wird noch leistungsstärker und ist in vielen Apps nativ integriert. Updates der Apps Telefon und Nachrichten helfen euch, in Verbindung zu bleiben, und reduzieren gleichzeitig Ablenkungen wie unerwünschte Anrufe. iOS 26 bringt ausserdem neue Features in CarPlay, Apple Music und Wallet sowie Apple Games, eine komplett neue App, die alle Spiele von euch an einem Ort vereint. "Games" gibt's nicht nur für's iPhone sondern ebenfalls für den Mac und das iPad.

"iOS 26 beeindruckt mit einem brillanten neuen Design und hilfreichen Verbesserungen der Features auf die sich Nutzern jeden Tag verlassen, und macht das iPhone sogar noch nützlicher. Erlebnisse sind ausdrucksstärker und persönlicher, vom Sperrbildschirm und Homescreen bis hin zu neuen Funktionen für Telefon und Nachrichten, die Anwenderen helfen, sich auf die Kontakte zu konzentrieren, die ihnen am wichtigsten sind. Dank Integration von Apple Intelligence im ganzen System können Nutzer noch einfacher als je zuvor Dinge erledigen."

Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering bei Apple