Apple Classical Top 100 jetzt verfügbar

Ein Hinweis auf klassische Musik auf GAMES.CH? Habt ihr einen Knall? Ach nö, wir dachten mit dem heutigen Release der neuen "Gran Turismo 7"-Strecke "Eiger Nordwand" passt das doch eigentlich wie die Faust aufs Auge, oder mögt ihr die Musik-Rallyes nicht mehr?

Zurück zum Thema...

Letztes Jahr wurde Apple Music Classical gestartet, um Klassikfans das Streaming-Erlebnis zu geben, das sie verdienen, aber bisher nie hatten – mit dem grössten Klassikmusikkatalog der Welt, einer voll optimierten Suche und Audio in der besten verfügbaren Qualität.

Jetzt führt Apple die Charts ein, die Klassikfans verdienen – "Apple Klassik: Top 100", die ultimative Liste der beliebtesten Klassik-Alben von heute. Die wöchentlichen Charts kombinieren fünf Datenquellen aus über 165 Ländern für einen vollständigen Überblick darüber, was in der Klassikwelt passiert: Apple Music Classical Streams, Apple Music Streams, iTunes Downloads, verkaufte iTunes Titel und Shazam Tags. Keine anderen Charts für Klassik nutzen all diese Quellen, was "Apple Klassik: Top 100" zu den umfassendsten und repräsentativsten ihrer Art macht.

Ab sofort wird "Apple Klassik: Top 100" jeden Montag auf der Startseite von Apple Music Classical aktualisiert. Alle Charts umfassen die Aktivität der letzten Woche, von Freitag bis Donnerstag.

"Apple Music Classical war ein grosser Erfolg bei Klassikfans auf der ganzen Welt. Durch den Start von 'Apple Klassik: Top 100' und die kürzlich angekündigten neuen Partnerschaften verändert die App die Welt der Klassik."

Oliver Schusser, Vice President of Apple Music and Beats bei Apple

Die komplette Liste „Apple Klassik: Top 100“ gibt es hier.