Datenschutztag 2025

Anlässlich des heutigen Datenschutztages, an dem weltweit der Schutz personenbezogener Daten im Internet im Mittelpunkt steht, möchten wir euch auf zehn Funktionen von Apple aufmerksam machen, die euch helfen, die Kontrolle über eure Daten zu behalten.

1. Sperren oder Ausblenden einer App

Mit gesperrten und ausgeblendeten Apps könnt ihr sicher sein, dass andere nicht versehentlich etwas Ungewolltes sehen, wenn ihr jemandem euren Bildschirm zeigt oder euer Gerät aus der Hand gebt. Ihr könnt eine App sperren, um Inhalte vor fremden Blicken zu schützen, oder eine App ausblenden, um zu verhindern, dass andere sie sehen.

2. Nur bestimmte Kontakte mit Apps teilen

Mit einem verbesserten "Zugriff auf Kontakte" in iOS 18 gibt euch Apple die Kontrolle darüber, auszuwählen, welche Kontakte ihr mit einer App teilen möchtet, anstatt einer App Zugriff auf alle Kontakte zu gewähren.

3. Im Modus „Privates Surfen“ werden Safari Fenster automatisch gesperrt

Wenn ihr den Modus "Privates Surfen" nutzt, merkt sich Safari weder die besuchten Seiten noch den Suchverlauf oder die AutoFill-Informationen. Apple hat die Möglichkeit hinzugefügt, im Modus "Privates Surfen" Fenster automatisch zu sperren, sodass ihr eure Tabs geöffnet lassen und später einfach darauf zugreifen könnt, indem ihr euch mit FaceID, TouchID oder eurem Passwort verifiziert.

4. Schutz vor Tracking durch Links

Ihr stellt möglicherweise fest, dass einige Links, die ihr im Internet besucht, mit zusätzlichen Informationen versehen sind, um euch zu tracken. "Schutz vor Tracking durch Links" entfernt unnötige Tracker, die einige Websites den Webadressen hinzufügen, wenn ihr sie in Nachrichten oder E-Mails teilt, und während ihr "Privates Surfen" in Safari nutzt.

5. Sicherheitsprüfung

Wenn die persönliche Sicherheit gefährdet ist, könnt ihr mithilfe von "Sicherheitsprüfung" das Teilen von Informationen schnell stoppen oder die Weitergabe an einzelne Personen und Apps überprüfen und aktualisieren. "Sicherheitsprüfung" kann euch auch dabei helfen, zu überprüfen, mit wem ihr Informationen teilt, Nachrichten und FaceTime auf eurem iPhone einzuschränken, euer Passwort zu ändern und vieles mehr.

6. App-Datenschutzbericht

Der App-Datenschutzbericht gibt euch mehr Einblick in die Art und Weise, wie Apps die Daten verwenden, für die ihr eine Zugriffsberechtigung erteilt habt. Wenn diese Funktion aktiviert ist, könnt ihr Details darüber einsehen, wie oft Apps auf eure Daten zugreifen – z. B. auf euren Standort, Kamera, Mikrofon und vieles mehr.

7. E-Mail-Adresse verbergen

"E-Mail-Adresse verbergen" ist als Teil eines iCloud+-Abonnements verfügbar und ermöglicht es euch, eine eindeutige, zufällige E-Mail-Adresse zu erstellen, zur Nutzung in Apps oder auf Webseiten, so dass eure persönliche E-Mail-Adresse privat bleibt. Ganz gleich, ob ihr ein neues Konto bei einer App anlegt, euch online für einen Newsletter anmeldet, einen Kauf mit Apple Pay tätigt oder eine E-Mail an jemanden sendet, den ihr nicht gut kennt, mit "E-Mail-Adresse verbergen" bleibt die persönliche E-Mail-Adresse privat.

8. Ungefährer Standort

Apple ermöglicht euch, nur den ungefähren Standort mit Apps zu teilen – innerhalb eines Gebiets von fast 26 Quadratkilometern – und nicht den genauen Standort. So könnt ihr Apps nutzen, um beispielsweise Restaurants in der Nähe zu finden oder euch über das lokale Wetter zu informieren, ohne mehr Informationen als nötig zu teilen.

9. Statusanzeigen zu Aufnahmen

Statusanzeigen geben an, wenn eine App das Mikrofon oder die Kamera eines iPhones verwendet. Ein orangefarbener Punkt zeigt an, wenn das Mikrofon eines Geräts verwendet wird, ein grüner Punkt, wenn die Kamera oder Kamera und Mikrofon eines Geräts verwendet werden, und informiert euch darüber.

10. iCloud Privat-Relay

Als Teil eines iCloud+-Abonnements ist "iCloud Privat Relay" so konzipiert, dass es eure Privatsphäre schützt, indem es sicherstellt, dass beim Surfen im Internet in Safari niemand – nicht einmal Apple – sehen kann, wer der Nutzer ist und welche Websites besucht werden.