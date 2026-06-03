Europas erstes Apple Developer Center öffnet in Berlin

Apple eröffnet noch in diesem Jahr das erste Apple Developer Center Europas in Berlin-Mitte. Der Standort schliesst an die Zentren in Bengaluru, Cupertino, Shanghai und Singapur an. Dort erhaltet ihr Zugang zu Werkzeugen, Workshops und persönlicher Unterstützung durch Apple-Expertinnen und -Experten in mehreren Sprachen.

Das Zentrum ist für Teams jeder Grösse gedacht. Durch Präsenzveranstaltungen und spezielle Labore könnt ihr eure Fähigkeiten verbessern sowie das Design, die Qualität und die Leistung eurer Apps für iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS und watchOS optimieren. Laut Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations bei Apple, basiert das Zentrum auf der Überzeugung, dass durch die richtigen Tools und Ressourcen grossartige Arbeit entsteht.

"Europa ist die Heimat einer aussergewöhnlichen Entwickler-Community, die Apps entwickelt und damit Verbindungen schafft, Kreativität fördert und Innovationen vorantreibt. Wir waren schon immer davon überzeugt, dass Unglaubliches entsteht, wenn Entwickler:innen über die richtigen Tools und Ressourcen verfügen, um ihre beste Arbeit umzusetzen. Auf dieser Überzeugung basiert dieses Zentrum, und wir freuen uns darauf, zu sehen, was die Community in Zukunft entwickeln wird."

Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations bei Apple

Das neue Zentrum ergänzt bestehende Apple-Programme wie die Swift Student Challenge, ein Netzwerk aus 19 Apple Developer Academies weltweit sowie Foundation-Programme in Italien und Frankreich. Zudem erhaltet ihr Zugriff auf über 250'000 APIs in Frameworks wie HealthKit, Metal, Core ML, MapKit und SwiftUI, um eure Apps und Spiele einfacher zu verbreiten.