Apple stellt das MacBook Neo vor

Apple hat eute das MacBook Neo vorgestellt. Das neue Modell bietet euch das Apple-Design mit einem Aluminiumgehäuse in den Farben Rosa, Indigo, Silber und Zitrus zu einem niedrigen Preis.

Auf dem 13" Liquid Retina Display schaut ihr euch Webseiten, Fotos und Videos in hoher Auflösung an. Dank des A18 Pro Chips erledigt ihr tägliche Aufgaben, Fotobearbeitung oder KI-Anwendungen schnell. Im Vergleich zu einem PC mit Intel Core Ultra 5 Chip surft ihr bis zu 50 Prozent schneller und führt KI-Workloads bis zu 3-mal schneller direkt auf dem Gerät aus.

Die Batterie hält bis zu 16 Stunden, sodass ihr den ganzen Tag ohne Laden auskommt. Für Videoanrufe nutzt ihr die 1080p FaceTime HD Kamera sowie zwei Mikrofone, während die Lautsprecher 3D Audio liefern. Zum Tippen und Steuern verwendet ihr das Magic Keyboard und das Multi-Touch Trackpad.

Die integrierte 5-Core GPU erweckt Grafik beim Spielen von actiongeladenen Games oder beim Erkunden kreativer Hobbys zum Leben. Eine 16-Core Neural Engine unterstützt schnelle On‑Device Apple Intelligence Features und alltägliche KI Aufgaben wie das Zusammenfassen von Notizen in Bear oder die Nutzung des Bereinigen Tools in der Fotos App.

Das installierte macOS Tahoe bietet euch Apps wie Nachrichten oder Safari und arbeitet eng mit eurem iPhone zusammen. Das MacBook Neo kostet ab CHF 579.– (CHF 479.– für den Bildungsbereich). Ihr könnt es ab heute vorbestellen, erhältlich ist es ab Mittwoch, 11. März.

"Wir freuen uns sehr, das MacBook Neo vorzustellen, das die Magie des Mac zu einem äusserst attraktiven Preis bietet. Das MacBook Neo ist von Grund auf so konzipiert worden, dass es für noch mehr Menschen erschwinglich ist. Es ist ein Laptop, den nur Apple entwickeln konnte. Es kommt in einem robusten Aluminiumdesign in vier wunderschönen Farben, mit einem brillanten Liquid Retina Display, der starken Performance der Apple Chips, Batterielaufzeit für den ganzen Tag, einer hochwertigen Kamera, Mikrofonen und Lautsprechern, einem Magic Keyboard und Multi-Touch Trackpad sowie den leistungsstarken Features von macOS. Es gibt einfach keinen vergleichbaren Laptop."

John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering bei Apple