Apple Music Jahrescharts 2024 Schweiz

Apple Music hat heute das mit Spannung erwartete Replay 2024 Erlebnis mit ganz neuen Einblicken und Funktionen vorgestellt, das ab sofort in der Apple Music App verfügbar ist. Künstler & Künstlerinnen können jetzt auch ihre Einblicke zum Jahresende posten und teilen, da Replay ihnen in Apple Music for Artists zur Verfügung steht.

Den persönlichen Soundtrack mit Replay entdecken

Ab heute habt ihr weltweit Zugriff auf einen umfassenden Rückblick eures Musikjahres, der eure meistgespielten Songs, Künstler und Alben des Jahres 2024 enthält. In diesem Jahr könnt ihr direkt über die Musik App auf das Erlebnis zugreifen, detaillierte Zusammenfassungen ihrer Hörgewohnheiten entdecken und Videos aus ihrem persönlichen Highlight Reel teilen.

iPhone Nutze auf iOS 18.1 oder neuer können direkt in der Apple Music App über die Tabs "Startseite", "Neu" und "Suchen" auf ihr Replay 2024 zugreifen. Anwender:innen mit älteren iOS-Versionen können weiterhin über die Microsite auf Mobilgeräten oder Desktops auf das Erlebnis zugreifen, das unter replay.music.apple.com verfügbar ist. Alle Einblicke aus Replay sind für das Teilen mit Familie und Freunden über soziale Kanäle oder Messaging Plattformen optimiert.

Detaillierte Einblicke in Hörgewohnheiten bei Replay 2024 beinhalten:

Top 100, 500, 1.000 Hörer: Erweiterung der Top 100 Hörer- und Hörerinnen-Einblicke aus den Vorjahren: Höre können ab sofort auch sehen, ob sie zu den Top 500 oder Top 1'000 Hörer ihrer Lieblingskünstler oder -genres gehören.

Erweiterung der Top 100 Hörer- und Hörerinnen-Einblicke aus den Vorjahren: Höre können ab sofort auch sehen, ob sie zu den Top 500 oder Top 1'000 Hörer ihrer Lieblingskünstler oder -genres gehören. **Listening Streaks*: Ab sofort könnt ihr einsehen, was die längste aufeinanderfolgende Anzahl von Tagen gewesen ist, an denen ihr Apple Music gehört haben.

Replay nach Monat: Man kann sein Jahr noch einmal anhand der Nummer 1 Lieblingssongs, -künstler und -alben aus jedem Monat des Jahres 2024 Revue passieren lassen.

Man kann sein Jahr noch einmal anhand der Nummer 1 Lieblingssongs, -künstler und -alben aus jedem Monat des Jahres 2024 Revue passieren lassen. Top Artist Streak: Anhand der meistgehörten Musik jedes Monats könnt ihr ab sofort über Top Artist Streak herausfinden, ob ihr ein treuer Fan seid – verfügbar wenn ein Künstler mehrere Monate in Folge persönlicher Top-Künstler des Monats gewesen ist.

Anhand der meistgehörten Musik jedes Monats könnt ihr ab sofort über Top Artist Streak herausfinden, ob ihr ein treuer Fan seid – verfügbar wenn ein Künstler mehrere Monate in Folge persönlicher Top-Künstler des Monats gewesen ist. Datum der ersten Wiedergabe: Ihr könnt herausfinden, an welchem Datum ihr eure Lieblingssongs, -künstler und -alben dieses Jahr zum ersten Mal gehört haben.

Die Top 20 Schweizer Charts zum Jahresende 2024 bei Apple Music