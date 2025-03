Apples World Wide Developers Conference (WWDC 25) terminiert

Apple hat heute angekündigt, dass die jährliche Worldwide Developers Conference (WWDC) vom 9. bis 13. Juni 2025 online stattfinden wird. Für Entwickler und Studenten gibt es am 9. Juni die Möglichkeit, an einer speziellen Veranstaltung im Apple Park teilzunehmen.

Die Teilnahme an der WWDC 25, die die neuesten Entwicklungen der Apple Software in den Mittelpunkt stellen wird, ist für alle Entwickler kostenlos. Im Rahmen von Apples Engagement, Entwickler bei der Verbesserung ihrer Apps und Spiele zu unterstützen, wird die Veranstaltung auch einen Zugang zu Experten von Apple sowie Einblicke in neue Technologien, Frameworks und Funktionen bieten.

"Wir freuen uns sehr, ein weiteres Jahr mit unserer globalen Entwickler-Community auf dieser Wwdc feiern zu können. Wir können es kaum erwarten, die neuesten Tools und Technologien zu teilen, die Entwickler stärken und ihnen helfen werden, weiterhin innovativ zu sein."

Susan Prescott, Vice President Worldwide Developer Relations bei Apple

Die Online-Veranstaltung ist für alle Entwickler kostenlos zugänglich, während die persönliche Veranstaltung im Apple Park eine limitierte Anzahl von Teilnehmern aufnehmen kann.

Apple wird im Vorfeld der WWDC25 über die Apple Developer App und auf der Apple Developer Webseite weitere Informationen zur Konferenz veröffentlichen.