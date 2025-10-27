Arc Raiders: Packender Trailer

Die Embark Studios stimmen uns mit einem weiteren Trailer auf den baldigen Release von "Arc Raiders" ein. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier zeigt man uns fast eine Minute lang, was von "Arc Raiders" zu erwarten ist. Dabei gibt es einige packende Szenen zu sehen, in denen es an allen Ecken scheppert und kracht. Dadurch wird kurz, knapp und präzise vermittelt, was mit dem Third-Person-Shooter auf uns zukommt.

Erst letzte Woche hat Design Director Virgil Watkins bezüglich "Arc Raiders" von einem "Zehn-Jahres-Projekt" gesprochen. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Arc Raiders" erscheint am 30. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.