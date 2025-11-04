Arc Raiders: Roadmap für 2025 bekannt

Die Embark Studios haben die Roadmap von "Arc Raiders" für den Rest des Jahres enthüllt. Demnach gibt es bis dahin noch viel für uns zu tun.

Mit dem „North Line“-Update im November erhalten wir demnach Zugang zu einer neuen Karte in "Arc Raiders", nämlich Stella Montis. Ausserdem gibt es zwei neue Arc-Gegner, einen Community-Freischalt-Event sowie frische Quests und Gegenstände.

Im Dezember bringt dann das Update „Cold Snap“ die neue Kartenbedingung Schneefall, den Event „Flickering Flames“, weitere frische Quests, ein neues Raider-Deck, das die Spieler durchspielen können, sowie das erste Abflugfenster für "Arc Raiders". Letzteres bedeutet einen optionalen Reset des Charakters.

Bereits m Oktober hatte Design Director Virgil Watkins bezüglich "Arc Raiders" von einem "Zehn-Jahres-Projekt" gesprochen. Dieser trägt nun offenbar erste Früchte.

"Arc Raiders" erschien am 30. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.