Arc Raiders: Atmosphärischer Trailer

Entwickler und Publisher Embark Studios hat einen neuen Trailer zu "Arc Raiders" ins Netz gestellt. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Konkret handelt es sich hierbei um einen sogenannten "Soundscapes Showcase" zu "Arc Raiders". Uns wird also über dreieinhalb Minuten lang die klangliche Seite des kommenden Extraction-Shooters nähergebracht. Dabei bekommen wir atmosphärische Impressionen der einzelnen Levels geboten und können eben auch den dortigen Klang erleben.

Zuletzt war "Arc Raiders" beim Summer Game Fest im Juni vertreten. Ausserdem fanden bereits zwei Tech Tests dazu statt und Einblicke ins Gameplay wurden uns ebenfalls geboten.

"Arc Raiders" erscheint am 30. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.