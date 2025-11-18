Arc Raiders: Offizieller Auszeichnungstrailer

Die Embark Studios haben mittlerweile auch den offiziellen Auszeichnungstrailer zu "Arc Raiders" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns, wie wir es von diesem Trailerformat auch nicht anders gewohnt sind, genau eine Minute lang eine flotte Mischung aus In-Game-Sequenzen und den Stimmen der Fachpresse geboten. Wir erfahren also kurz, knapp und präzise, was den Third-Person-Shooter ausmacht.

Schon Anfang des Monats hatten die Embark Studios die Roadmap von "Arc Raiders" für den Rest des Jahres verkündet. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Arc Raiders" erschien am 30. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.