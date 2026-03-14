Echte Stimme statt KI

Beim Extraction-Shooter "ARC Raiders" rudert Entwickler Embark Studios teilweise zurück: Einige zuvor eingesetzte KI-generierte Stimmen sollen durch Aufnahmen echter Sprecher ersetzt werden.

CEO Patrick Söderlund erklärte, dass das Studio die Nutzung von KI bei der Vertonung reduziert hat. Ein zentraler Grund sei schlicht die Qualität: „Ein echter professioneller Schauspieler ist besser als KI – so ist es einfach“, so Söderlund.

Die Verwendung von Text-to-Speech-Technologie hatte bereits im Vorfeld für Diskussionen gesorgt. Kritiker warfen dem Studio vor, mit der Technik langfristig menschliche Sprecher ersetzen zu wollen. Embark betonte jedoch mehrfach, dass KI nicht dazu gedacht sei, Voice Actors vollständig zu ersetzen, sondern den Entwicklungsprozess zu unterstützen.

Das schwedische Studio, das auch den Shooter "The Finals" entwickelt hat, nutzt KI-Tools vor allem für schnell generierte Dialogzeilen oder zusätzliche Sprachvarianten. Gleichzeitig arbeitet Embark weiterhin mit professionellen Sprechern zusammen.