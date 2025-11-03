Arc Raiders: Embark entschädigt Spieler

Die Embark Studios kündigen an, dass Spieler von "Arc Raiders" entschädigt werden, deren Ausrüstung durch Cheater verlorenging. Eine ergänzende Erklärung hatte man ebenfalls parat.

Embark sagt dazu nämlich, dass man in "Arc Raiders" insgesamt eine faire Spielumgebung schaffen will, die auf Können, Teamarbeit und Spielspass basiert. Die Rückerstattungen sollen das Vertrauen der Community stärken und das Spielerlebnis auf lange Sicht verbessern. Nach Angaben mehrerer Nutzer erhalten betroffene Spieler ihre Gegenstände automatisch zurück, ohne selbst Meldung erstatten zu müssen.

Schon im Oktober hat Design Director Virgil Watkins bezüglich "Arc Raiders" von einem "Zehn-Jahres-Projekt" gesprochen. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Arc Raiders" erschein am 30. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.