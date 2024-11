Erster Gameplay-Trailer zu Arc Raiders

Die Embark Studios haben den ersten Gameplay-Trailer zu "Arc Raiders" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier wird uns über sechs Minuten lang gezeigt, was von "Arc Raiders" spielerisch zu erwarten ist. Dabei sind einige atmosphärische Sequenzen zu sehen, bei denen auch die schicken Licht- und Schatteneffekte längerfristig im Gedächtnis bleiben.

In "ARC Raiders" begeben wir uns in eine weite und tödliche Welt. Die Menschen sind darin in die Untergrundkolonie Speranza geflohen, wo sie nach Vorräten für das Überleben und Schutz vor den namensgebenden ARC-Maschinen auf der Oberfläche suchen. Die Nachfrage nach Ressourcen ist so hoch, wie nie zuvor, aber die Reise an die Oberfläche, um diese zu sammeln, ist andererseits riskant.

Wir schliessen uns den Raidern an, um für unser eigenes Überleben und das unserer Nachbarschaft in der Kolonie zu kämpfen. Dafür suchen und jagen wir nach Ressourcen, die sicher von der Oberfläche zurückgebracht werden müssen. Uns im Weg stehen die Arc-Maschinen – ein geheimnisvoller sowie tödlicher Gegner – und andere Spieler, Raiders, die auch ums das Loot und ihr Überleben wetteifern.

"Arc Raiders" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X und den PC.