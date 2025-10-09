Arc Raiders erstmal ohne Konsolen-Crossplay

Noch in diesem Monat können wir uns bekanntlich in die Welt von "Arc Raiders" stürzen. Zum Start wird allerdings erstmal kein Crossplay auf den Konsolen möglich sein.

Entwickler Embark Studios erklärt dazu, dass beim Abschalten des plattformübergreifenden Spiels nur Nutzer derselben Konsole zusammengeschaltet werden. Eine Verbindung, die Konsolen übergreift, ist nicht vorgesehen. Spieler, die Bedenken wegen einer eventuellen Benachteiligung gegenüber PC-Nutzern haben, sollen davon profitieren, dass Maus und Tastatur auf Konsolen zum Start nicht unterstützt werden. Es ist noch unklar, wann die Option nachgereicht wird.

"Arc Raiders" war vor allem beim Summer Game Fest im Juni prominent vertreten. Hier wurde auch das Releasedatum des Shooters verraten. Anfang September gab es dagegen atmosphärische Einblicke in die klangliche Welt des Spiels.

"Arc Raiders" erscheint am 30. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.