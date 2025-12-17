Arc Raiders: Weihnachtlicher Event hat begonnen

Bereits gestern hat ein weihnachtlicher Event in "Arc Raiders" begonnen. Er hört auf den Namen "Flickering Flames",

Zusätzlich stimmt uns ein atmosphärischer Trailer über eine Minute lang auf den "Flickering Flames"-Event in "Arc Raiders" ein. Neben winterlichen Impressionen bekommen wir darin natürlich auch die zentralen Features des Events aufgelistet. Dazu gehören etwa eine neue Map Condition (Cold Snap) und ein frisches Set (Misthorn). An ein weiteres Deck (Goalie) wurde ebenfalls gedacht. Da kann Weihnachten kommen, oder?

Bereits im November war ein sehenswerter Auszeichnungstrailer zu "Arc Raiders" veröffentlicht worden. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Arc Raiders" erschien am 30. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.