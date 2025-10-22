Langfristige Pläne für Arc Raiders

Die Embark Studios haben sich jetzt in Person von Design Director Virgil Watkins auf der TwitchCon zu den langfristigen Plänen "Arc Raiders" geäussert. Dabei wurde schnell klar, dass man noch viel mit dem Titel vorhat.

So spricht das Team laut Watkins bezüglich "Arc Raiders" intern seit Langem von einem "Zehn-Jahres-Projekt". Besagte Ausrichtung bestimmt die Art und Umfang der Inhalte, die nach Veröffentlichung ergänzt werden sollen. Eine klassische Roadmap will das Studio erstmal nicht veröffentlichen.

Watkins begründet das mit der Gefahr, Versprechen zu geben, die sich später nicht einhalten lassen. Stattdessen will Embark die Entwicklung stärker an den Reaktionen und Wünschen der Spielgemeinschaft ausrichten.

Nach dem Start sind zuerst einmal einige zusätzliche Inhalte vorgesehen. Im Anschluss soll anhand der Rückmeldungen entschieden werden, welche Erweiterungen folgen. Denkbar sind laut Watkins unter anderem neue Karten, Waffen, Gegner und fortlaufende Questlinien.

"Arc Raiders" erscheint am 30. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.