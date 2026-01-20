"Arc Raiders"-Macher greifen Cheater an

"Arc Raiders" zählt zu den populärsten Spielen des vergangenen Jahres, und auch 2026 scheint sich an diesem Status nichts zu ändern. Dennoch gab es immer wieder Beschwerden aus der Community, da zahlreiche Cheater und Betrüger in "Arc Raiders" ihr Unwesen treiben. Diesen hat Entwickler Embark nun mit einem neuen Patch den Kampf angesagt.

Das Update trägt die Versionsnummer 1.12.0 und beinhaltet zahlreiche Bugfixes, die von Spielerinnen und Spielern bereits seit längerer Zeit gefordert wurden. Mit dem Patch sollen vor allem Exploits beseitigt werden, die es Spielenden unter anderem erlaubten, Items oder Munition zu duplizieren. Darüber hinaus wurden sogenannte Out-of-Bounds-Segmente entfernt – also Bereiche, die nicht zur regulären Spielwelt gehören. Einige Nutzer hatten diese gezielt ausgenutzt, um andere Spieler anzugreifen, ohne selbst unter Beschuss geraten zu können.

Gleiches gilt für entsprechende Segmente von Stella Montis, bei der es ebenfalls zu ähnlichen Vorfällen gekommen war. Bereits in der Vergangenheit hat Embark Studios mehrere vergleichbare Probleme aus "Arc Raiders" entfernt. So gelang es einigen Spielern etwa, sich durch verschiedene Türen zu glitchen, um an dahinterliegende High-Value-Gegenstände zu gelangen. Dies wurde mit tödlichen Fallen von Seiten des Entwicklers beantwortet.

"Arc Raiders" ist für PlayStation, Xbox und PC im Handel erhältlich.