Arc Raiders: Offener Test angekündigt

Die Embark Studios haben einen offenen Test zu "Arc Raiders" in Aussicht gestellt. Dieser findet kurz vor dem Release der Vollversion des vielversprechenden Shooters statt.

Besagter Test zu "Arc Raiders" hört auf den Namen "Server Slam" und findet am 17. Oktober statt. Was wir in diesem Rahmen antesten dürfen, ist noch unklar, aber wir gehen mal von zünftigen Mehrspielerpartien aus. Die Entwickler dürften hierzu jedoch auch noch weitere Details verraten, denn bis dahin ist ja noch etwas Zeit.

Zuletzt war "Arc Raiders" beim Summer Game Fest im Juni prominent vertreten. Hier wurde auch das Releasedatum des Shooters verraten. Anfang des Monats gab es dagegen atmosphärische Einblicke in die klangliche Welt des Spiels.

"Arc Raiders" erscheint am 30. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.