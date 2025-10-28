Arc Raiders: Der offizielle Launchtrailer

Die Embark Studios haben bereits den Launchtrailer zu "Arc Raiders" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich über zwei Minuten lang erklärt, was von "Arc Raiders" zu erwarten ist. Dabei bekommen wir zunächst schicke Rendersequenzen geboten und dann werden einige In-Game-Szenen gezeigt. Nicht nur Genrefans sollten dadurch Lust auf mehr kriegen.

Erst gestern wurde ein packender Trailer zu "Arc Raiders" veröffentlicht. Bereits letzte Woche hat Design Director Virgil Watkins bezüglich des Third-Person-Shooters von einem "Zehn-Jahres-Projekt" gesprochen. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Arc Raiders" erscheint übermorgen für PS5, Xbox Series X und den PC.