Release-Datum zu ARC Raiders bekannt

Embark Studios hat im Rahmen des Summer Game Fest den Release-Termin für "ARC Raiders" bekanntgegeben. So erscheint der Extraction Shooter von den Machern von "The Finals" am 30. Oktober 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Nach den Spieletests früher im Jahr haben die Beteiligten also ausreichend Vertrauen für einen vollen Release schöpfen können. Auch nach Erscheinen soll der PvPvE-Shooter weiter ausgebaut werden.

Über ARC Raiders

"Die Welt, wie wir sie kennen, ist nicht mehr. Die mysteriösen ARC-Maschinen verhindern jegliche Besiedelung der Oberfläche und die Menschen sind gezwungen, ihr Leben unter der Erde zu fristen. Die meisten sind schon froh, von einem Tag zum nächsten zu überleben. Doch manche gehen einen mutigeren Weg. Man nennt sie die „Raider“.

ARC Raiders ist ein kommendes Multiplayer-Extraktionsadventure, das auf einer tödlichen Erde der Zukunft spielt, die von einer mysteriösen technisierten Bedrohung namens ARC übermannt wird.

ENLIST.RESIST

Werde zum Raider und bau dir in einer unwirtlichen Welt ein Leben auf. Schaffe ein Vermächtnis, indem du dich an die bedrohliche Oberfläche wagst, um nach Brauchbarem für dein neues Zuhause in der Untergrund-Gemeinschaft Speranza zu suchen. Aber nimm dich vor den Maschinen in Acht. Und vor Raidern, die es auf ihre Mitmenschen abgesehen haben. Baue Beziehungen zu Tradern auf, während du Quests abschliesst und wertvolle Beute von der Oberfläche mitbringst. Tausche deine Funde gegen Ausrüstung und wichtige Verbesserungen deiner Raider-Höhle. Doch nichts, was sich zu haben lohnt, kommt ohne Preis.

Was bist du zu tun bereit, um zu bekommen, was du willst?"