Arc Raiders: Spieler werden erneut entschädigt

Die Embark Studios entschädigen Spieler von "Arc Raiders" ein weiteres Mal. Bereits vorgestern hatte man Kompensationen für Ausrüstung versprochen, die durch Cheater verlorengegangen war.

Diesmal werden Spieler mit kostenloser In-Game-Währung dafür entschädigt, dass die Server von "Arc Raiders" zum Launch hoffnungslos überfüllt waren. Das Statement von Community Lead Ossen Julia zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Unser Team arbeitet mit Nachdruck daran, Sie rechtzeitig in die Shuttles zu bringen, und wir danken Ihnen für Ihre Geduld, während wir das System optimieren. Als Zeichen unserer Wertschätzung senden wir Ihnen 500 Raider-Token, die Sie nach Belieben verwenden können."

Erst gestern war die Roadmap von "Arc Raiders" für den Rest des Jahres vorgestellt worden. Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Arc Raiders" erschien am 30. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.