Arc Raiders: Updates in Aussicht

Entwickler Embark Studios hat einen Ausblick in die Zukunft von "Arc Raiders" gewährt. Dieser machte klar, dass man vor allem in einem zentralen Punkt grössere Änderungen vornehmen möchte.

So erklärt Design Director Virgil Watkins, dass primär der Skill Tree von "Arc Raiders" in künftigen Updates überarbeitet werden soll. Ein Zeitfenster dafür nannte er nicht, machte aber klar, dass er kein Fan von kleinen Änderungen sei. Die grosse Herausforderung sei aber auch, dass es sich hier um ein Spiel mit einer sehr aktiven Fanbasis handele.

Erst vorletzte Woche war ein Map-Conditions-Tracker für "Arc Raiders" in Aussicht gestellt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Arc Raiders" ist seit 30. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.