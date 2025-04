Arc Raiders: Zweiter Tech Test angekündigt

Die Embark Studios haben einen zweiten Tech Test für "Arc Raiders" in Aussicht gestellt. Ein neuer Trailer stimmt uns zusätzlich darauf ein.

Der zweite Tech Test für "Arc Raiders" beginnt demnach auf sämtlichen Plattformen am 30. April und endet am 4. Mai. Registrierungen dafür sind bereits an dieser Stelle möglich.

In "ARC Raiders" begeben wir uns in eine weite und tödliche Welt. Die Menschen sind darin in die Untergrundkolonie Speranza geflohen, wo sie nach Vorräten für das Überleben und Schutz vor den namensgebenden ARC-Maschinen auf der Oberfläche suchen. Die Nachfrage nach Ressourcen ist so hoch, wie nie zuvor, aber die Reise an die Oberfläche, um diese zu sammeln, ist andererseits riskant.

Wir schliessen uns den Raidern an, um für unser eigenes Überleben und das unserer Nachbarschaft in der Kolonie zu kämpfen. Dafür suchen und jagen wir nach Ressourcen, die sicher von der Oberfläche zurückgebracht werden müssen. Uns im Weg stehen die Arc-Maschinen – ein geheimnisvoller sowie tödlicher Gegner – und andere Spieler, Raiders, die auch ums das Loot und ihr Überleben wetteifern.

"Arc Raiders" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS5, Xbox Series X und den PC.