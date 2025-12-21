The Outfoxies für Konsolen erschienen – 30 Jahre später als geplant als Arcade Archives THE OUTFOXIES

"The Outfoxies" sollte eigentlich im Jahr 1995 erscheinen, liess aber auf sich warten. Und zwar ganze 30 Jahre lang, denn nach dem Release auf Arcade-Maschinen wurde der geplante Port für PlayStation 1 gestrichen. Nun ist es als Teil der "Arcade Archives" und somit auf PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 1 und 2 sowie Xbox Series X/S verfügbar.

Absolutely bonkers, previously arcade-only platform fighter THE OUTFOXIES coming to console tomorrow. Pit a variety of zany hitmen against each other in interactive stages filled with weapons.@GuileWinQuote did a great video on this one: https://t.co/holieDMZVU https://t.co/pYhLFihBuy — Derek Yu (@mossmouth) December 17, 2025

Obwohl der PS1-Port damals gestrichen wurde, hat "The Outfoxies" die Videospiel-Welt massiv beeinflusst, denn es gilt mitunter als Inspiration für das überaus beliebte "Super Smash Bros". Wie es den meisten Gamern aus dem bunten Kampfspiel rund um die Nintendofiguren bekannt ist, dreht sich auch bei dem rasanten "The Outfoxies" das Gameplay darum, verschiedene Gegenstände aufzuheben und im Kampf zum Vorteil zu nutzen.