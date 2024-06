Arcade Paradise VR vorgestellt

Publisher Wired Productions und Entwickler Nosebleed Interactive kündigen heute "Arcade Paradise VR" an. Was sich dahinter verbirgt, verrät der zugehörige Trailer.

"Arcade Paradise VR" versetzt uns in das Jahr 1993 und bietet ein immersives Erlebnis voller Retro-Nostalgie. Das Spiel kombiniert ein Adventure mit einer leichten Management-Simulation, in der wir den heruntergekommenen Waschsalon King Wash in ein florierendes Unternehmen verwandeln sollen.

Wir übernehmen die Rolle von Ashley, einer rebellischen Teenagerin, welche entgegen dem Willen ihres Vaters das Familienunternehmen weiterführt. Dabei müssen alltägliche Aufgaben wie Wäschewaschen, Toilettenschrubben und Müllentsorgung erledigt werden, um Geld zu verdienen und weitere Arcade-Einheiten zu kaufen. Klingt also insgesamt nach einem abwechslungsreichen Spielerlebnis, oder?

Einen konkreten Releasetermin gibt es übrigens auch schon. So ist "Arcade Paradise VR" ab 8. August für PlayStation VR2 und PC VR erhältlich.