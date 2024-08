Archiact wird geschlossen

Das in Kanada ansässige VR-Studio Archiact gibt bekannt, dass man die Pforten schliessen muss. Demnach gehen Ende August die Lichter aus.

Archiact hatte zu Jahresbeginn noch rund 100 Angestellte, aber damals bereits einen nicht näher spezifizierten Teil davon entlassen. Zur jetzigen Schliessung liest sich das offizielle Statement so:

"Die Reise von Archiact neigt sich dem Ende zu. Am 12. August haben wir die Mitarbeiter darüber informiert, dass das Studio in zwei Wochen geschlossen wird. Und was für eine erstaunliche Reise es war. Archiact wurde 2013 als Pionier im Bereich VR gegründet und hat sich der Entwicklung von Immersive-Reality-Spielen verschrieben. Das Studio hat über 35 Spiele veröffentlicht, Partnerschaften mit den wichtigsten Unternehmen der Branche geschlossen und die Möglichkeiten von VR und MR vorangetrieben. Vor allem aber diente es im Laufe der Jahre Hunderten von talentierten Entwicklern als Heimat. Sie glaubten an die Macht der Spiele und an das Versprechen der immersiven Realität. Und sie glaubten aneinander und an alle Spieler, die sie berührten."