PC-Demo von Architect Life: A House Design Simulator vorgestellt

Nacon und Studio Shine Research haben eine Demo von "Architect Life: A House Design Simulator" für den PC vorgestellt. Der spielbare Appetithappen ist jedoch nur zeitlich begrenzt verfügbar.

Demnach kann die PC-Demo von "Architect Life: A House Design Simulator" seit gestern heruntergeladen werden. Der zugehörige Trailer und die diesbezügliche Pressemitteilung machen aber auch klar, dass dies nur bis zum 3. März der Fall sein wird.

Die Demo zu "Architect Life: A House Design Simulator" bietet uns die Möglichkeit, das Potenzial des Titels zu entdecken. Zwei Grundstücke aus dem „Freien Modus“ stehen darin zur Verfügung, zur Veröffentlichung werden insgesamt 60 verfügbar sein. Nicht nur die in der Demo inkludierten Bauwerkzeuge ermöglichen es, der Kreativität freien Lauf zu lassen. Auch viele Möbelstücke und Dekorationen sind enthalten, um das Zuhause zu gestalten und besagte Projekte zu verschönern. Bei der Veröffentlichung des Spiels am wird ausserdem der „Karrieremodus“ spielbar sein, in dem wir mit jedem abgeschlossenen Projekt frische Fähigkeiten freischalten können. Dadurch erhalten wir Zugang zu zunehmend ambitionierteren Konstruktionen und schalten Materialien sowie Dekorationselemente für eine unbegrenzte Anzahl an Kreationen frei.

Im „Freien Modus“ der Demo gibt es insgesamt drei verschiedene Spielweisen, welche den Vorlieben unterschiedlicher Spieler entsprechen:

Ausschreibung: Wir fordern uns selbst heraus, indem wir die geplante Mission auf dem Grundstück unter Karrierebedingungen abschliessen. Bei jedem Grundstück müssen wir sicherstellen, dass wir den Vorgaben, dem Lieferdatum und dem Budget entsprechen, um die Kunden zufriedenzustellen.

Freies Bauen: In dem echten Sandbox-Modus können wir unserer Kreativität freien Lauf lassen. Wir können auf dem gewählten Grundstück ohne Einschränkungen frei bauen.

Inspiration: Wir können unsere früheren Projekte überarbeiten, um sie zu perfektionieren.

Bei "Architect Life: A House Design Simulator" handelt es sich um das erste Spiel, das den Architektenberuf simuliert. Es bietet durch zwei Hauptspielmodi hohen Wiederspielbarkeit: Im „Freien Modus“ können wir die Häuser unserer Träume mit oder ohne Einschränkungen bauen. Der „Karrieremodus“ bietet dagegen 60 abwechslungsreiche Missionen und die Möglichkeit, sich von Projekt zu Projekt weiterzuentwickeln und neue Fähigkeiten sowie Materialien freizuschalten, welche für ambitioniertere zukünftige Projekte verwendet werden können. Das Management der Baustellen ist auch ein wichtiger Schritt, um eine termin- und budgetgerechte Lieferung sicherzustellen. Das Team von Shine Research legt dabei grossen Wert darauf, dass sich das Spiel mit einem Gamepad genauso gut spielt wie mit Maus und Tastatur, damit alle auf ihre bevorzugte Art zu Architekten werden können.

"Architect Life: A House Design Simulator" erscheint am 5. Juni für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.