Arena Breakout: Infinite terminiert

Nach über einem Jahr im Early Access nähert sich "Arena Breakout: Infinite" nun, abhängig davon wie man es sieht, der Ziel- oder Startlinie. Angekündigt ist nämlich der volle Release des taktischen Extraction First-Person Shooters von MoreFun Studios für den 15. September. In einem Trailer werden wir auf den Shooter, der auf realistische Umgebung setzt, eingestimmt:

Über Arena Breakout: Infinite

"Arena Breakout: Infinite ist ein herausfordernder taktischer Extraction-Shooter, in dem jede Entscheidung zählt. Überlebe heftige Feuergefechte, schnapp dir hochwertige Beute und entkomme – oder verliere alles. Mit atemberaubend realistischer Grafik, lebensechtem Sound Design und gnadenlosen PvPvE-Kämpfen wird jedes Match zum Glücksspiel um Ruhm oder Ruin.

GRÜNDE FÜR ARENA BREAKOUT: INFINITE

TAKTISCHE EXFILTRATION

Arena Breakout: Infinite bietet 5 verschiedene, sorgfältig gestaltete Karten: die Farm, das Tal, Northridge, das Waffenlager und den TV-Sender. Jede Karte erfordert eine eigene Raid-Strategie. Sprinte durch enge Korridore im Tal für schnelle Überrumpelungsangriffe oder organisiere eine Belagerung in den verwinkelten Blöcken vom Waffenlager. Aber Vorsicht, die Natur hält sich nicht an Regeln: Das ständig wechselnde Wetter in der Dunklen Zone macht jede Extraktion zu einem riskanten Glücksspiel. Überliste, überfalle und extrahiere – bevor die Zone dich ebenfalls verschlingt.

ULTRA-REALISTISCHES, FLÜSSIGES WAFFENGEFÜHL

Arena Breakout: Infinite gibt Militär-Enthusiasten die Details, die sie suchen, und vereinfacht gleichzeitig den Einstieg für alle neuen Rekruten. Eingefleischte Militär-Fans finden hier einen wahren Liebesbrief an Authentizität. Unser ultimatives Büchsenmachersystem mit mehr als 900 Waffenmodifikationen auf über 20 Zubehörplätzen ermöglicht das Erstellen der eigenen ultimativen Waffe. Für neue Rekruten haben wir eine Reihe an Vereinfachungen integriert, die den Frust, aber nicht den Spass am Basteln entfernen. Mit den kompletten Ausrüstungsset mit nur einem Fingertipp kann sich jeder in Sekundenschnelle kampffertig machen.

SOLO ODER IM TRUPP

Arena Breakout: Infinite bietet eine Vielzahl an Spielmodi für alle Arten von Agenten – Taktische Einsätze wie Solo-Einsätze, Geheimeinsätze und mehrere rasante 4v4-Deathmatch-Modi. Egal, ob du taktische Teamarbeit bevorzugst oder lieber alleine vorgehst, du entscheidest, wie du kämpfst.

TROPHÄENRAUM UND SPIELERFORTSCHRITT

Der Trophäenraum dient als eigene Festung fernab der Kämpfe, die mit jedem Upgrade und jeder Dekoration die Kampfgeschichte eines Spielers erzählt. Präsentiere deine hart erarbeitete Beute in deinen Vitrinen, z. B. das seltene Scharfschützengewehr, deinen Stapel hochwertiger Panzerungen oder deine Sammlung an Erkennungsmarken. Es gibt immer etwas zu verbessern und zu erweitern und jede Saison bringt neue Herausforderungen – schliesse wöchentliche und saisonale Aufgaben ab, um Belohnungen freizuschalten, die sich mit dir weiterentwickeln. Und das Beste daran? Ein kostenloser Titankoffer (3x3), in dem deine wertvollste Beute sicher ist, egal, wie heiss es im Raid hergeht.

FAIRE SPIELUMGEBUNG UND ANTI-CHEAT-MASSNAHMEN

In Arena Breakout: Infinite ist ein fairer Kampf nicht nur ein leeres Versprechen – Fairness ist eine Garantie, dank unseres sich ständig weiterentwickelnden Anti-Cheat-Systems. Zusätzlich erlaubt die Killcam schnelle Meldungen verdächtiger Aktivität mit nur einem Fingerzeig. Wir bestrafen Betrüger nicht nur – wir sorgen auch für Entschädigung der Opfer. Wenn wir feststellen, dass einem Spieler Beute, Ausrüstung oder ein Sieg in einem Kampf aufgrund von betrügerischen Aktivitäten entgangen ist, greifen automatische Kompensationssysteme im Spiel. Allein im letzten Jahr hat unser Anti-Cheat-System bereits 123.000 Spieler für jeweils 10 Jahre gesperrt und 637.503 Spielern mehr als 400 Milliarden Koen im Spiel nachträglich ausgestellt.

CYBERPUNK 2077 TRIFFT AUF KAMONA

Die Schlachtfelder von Kamona werden schon bald in Neonfarben getaucht – denn die düstere Hightech-Welt von Cyberpunk 2077 prallt erneut auf Arena Breakout: Infinite. Diese Kollaboration ist nicht nur ein Crossover; es ist ein vollständiges Eintauchen in die Cyber-Dystopie von Night City, die mit präziser Genauigkeit nachgebildet wurde, um eingefleischte Fans und Neulinge gleichermassen zu begeistern. Kollaborationsaufgaben und ein exklusiver Kampfpass sind mit passenden Cyberpunk-Themen verfügbar. Erarbeitet euch exklusive Beute, mit der ihr den Geist von Night City in jeden Raid tragen könnt."