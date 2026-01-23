Ariana and the Elder Codex: Der Story-Trailer

Heute wurde der Story-Trailer zu "Ariana and the Elder Codex" veröffentlicht.

Die Mission der Bibliothekarin Ariana ist es, die sieben Helden-Kodizes zu reparieren, welche verändert wurden. Aufgrund der schrecklichen Schäden ist die Magie aus der Welt verschwunden. Durch die Nutzung spezieller Bibliothekarinnen-Magie, die es ihr ermöglicht, in Kodizes einzutreten, versucht Ariana die Bücher auszubessern, um die Magie zurückzubringen. Eure Aufgabe ist es jeden Band sicher reparieren und die in der Bibliothek verborgenen Geheimnisse entschlüsseln.

"Ariana and the Elder Codex" erscheint in Europa am 24. März 2026 physisch und digital für PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch, am 24. März 2026 sowie für PC später im Frühling 2026.