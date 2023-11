Vertigo Games hat einen ausführlichen Gameplay-Showcase zu "Arizona Sunshine 2" veröffentlicht. Dieser bietet frische Einblicke in den VR-Shooter.

Hier wird uns über 15 Minuten lang gezeigt, was "Arizona Sunshine 2" spielerisch zu bieten hat. Dabei bleiben vor allem dessen abwechslungsreiche und farbenfroh gestaltete Welt längerfristig im Gedächtnis.

"Arizona Sunshine 2" ist eine direkte Fortsetzung des Originals, die einen auf der Suche nach Antworten in ein völlig neues, von Gliedmassen übersähtes Abenteuer entführt, das von den unverwechselbaren Sprüchen unseres Protagonisten begleitet wird. Und was ist besser, als dem Ende der Welt zu trotzen? Es mit seinem neuen besten Freund Buddy zu überleben. Buddy ist nicht nur der vierbeinige Begleiter durch dick und dünn, er ist auch ein ganz ein Braver und wird dabei helfen, die lästigen Freds zu erledigen. In dieser (überraschend heiteren) Geschichte eines zutiefst einsamen Mannes, der im postapokalyptischen Arizona verzweifelt nach anderen Überlebenden sucht, begeben sich unser Held und Buddy auf die Suche nach einem neuen Sinn und suchen nach der Freude, die die Einöde um sie herum nicht bieten kann.

"Arizona Sunshine 2" erscheint am 7. Dezember für PlayStation VR2, PC VR und Meta Quest.