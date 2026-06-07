Arizona Sunshine ohne VR

Vertigo Games hat bekannt gegeben, dass A"rizona Sunshine" noch in diesem Jahr für PC und Konsolen erscheint.

Aufbauend auf dem für die Serie typischen brutalen Gameplay und der überraschend berührenden Geschichte von "Arizona Sunshine VR 2" bietet "Arizona Sunshine" brandneue Möglichkeiten, die blutige und von schwarzem Humor geprägte Apokalypse zu überleben. Das Spiel bietet ein storybasiertes Einzelspieler-Erlebnis und einen chaotischen Koop-Modus, in dem jede Begegnung ausser Kontrolle geraten kann – und das alles in einer zugänglichen Third-Person-Perspektive auf PC und Konsolen.

Es ist heiss, es ist blutig, und ehrlich gesagt, er riecht furchtbar. Lerne Sunny kennen, einen Überlebenden mit schwarzem Humor, der viel zu viel Zeit allein in der Wüste verbracht und mit den Untoten, die er "Fred" nennt, plaudert. Zusammen mit seinem treuen, zombiefressenden Hund Buddy begibt er sich auf einen Roadtrip quer durch Arizona. Es ist eine witzige, rasante Geschichte über Einsamkeit, Überleben und die Bindung zwischen einem Mann und seinem Hund.

"Arizona Sunshine" erscheint noch in diesem Jahr für PC und Konsolen.