Center-Map für ARK: Survival Ascended verschoben

Nachdem Studio Wildcard die Geduldsfäden der Konsolenspieler von "ARK: Survival Ascended" im letzten Jahr bereits auf die Probe stellte, folgt jetzt die nächste Herausforderung. So wurde die Center-Map in letzter Minute verschoben.

Eigentlich sollte besagte Center-Map für "ARK: Survival Ascended" ab morgen verfügbar sein. Jetzt nennt Studio Wildcard gar keinen Termin mehr dafür. Uns bleibt also nichts übrig als abzuwarten. In einem kurzen Statement nennt man eine angestrebte hohe Qualität als Begründung für die Verzögerung. An den Releasefenstern der übrigen Erweiterungen ändert sich jedoch erstmal nichts.

"ARK: Survival Ascended" soll das Spielerlebnis des ursprünglichen Survival-Titels auf eine modernere Ebene befördern. Zusätzlich zu dem Upgrade auf die Unreal Engine 5 soll das Spiel Cross-Plattform-Modding, eine verbesserte Grafik und eine optimierte Performance bekommen.

Die Early-Access-Fassung von "ARK: Survival Ascended" ist für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.