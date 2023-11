ARK: Survival Ascended für Xbox nochmals verschoben

Die Woche beginnt mit schlechten Nachrichten zu "ARK: Survival Ascended". Der Release von dessen Xbox-Version verzögert sich nämlich weiter.

So sollte der Mix aus Survival und Action-Adventure bekanntlich bereits in der vergangenen Woche erscheinen, was dann aber wegen Zertifizierungsproblemen platzte. Studio Wildcard gibt nun bekannt, dass es Anfang dieser Woche aber jetzt wirklich soweit sein soll. Die PS5-Version von "ARK: Survival Ascended" ist dagegen nach wie vor nur vage mit "November" terminiert.

"ARK: Survival Ascended" soll das Spielerlebnis des ursprünglichen Survival-Titels auf eine modernere Ebene befördern. Zusätzlich zu dem Upgrade auf die Unreal Engine 5 soll das Spiel Cross-Plattform-Modding, eine verbesserte Grafik und eine optimierte Performance bekommen.

Für den PC ist "ARK: Survival Ascended" erst kürzlich in den Early Access gestartet.