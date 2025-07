Nächste Erweiterung für ARK: Survival Evolved hat einen Termin

Nachdem man bezüglich der "ARK: Aquatica"-Erweiterung für "ARK: Survival Evolved" im März noch für Wirbel gesorgt hatte, gibt es heute positive Nachrichten dazu. So hat Studio Wildcard einen Releasetermin dafür verkündet und dieser ist erfreulicherweise gar nicht weit entfernt.

Wie der zugehörige Teaser nämlich verrät, ist die "ARK: Aquatica"-Erweiterung für "ARK: Survival Evolved" schon ab 15. Juli erhältlich. Der Ausflug in die Tiefen des Ozeans bietet uns unter anderem 21 neue zähmbare Kreaturen und 74 frische Engramme.

Bei "ARK: Survival Evolved" handelt es sich um eine Mischung aus Action-Adventure und Survival-Titel, der in einer offenen Welt spielt und in dem wir ums Überleben kämpfen, indem wir Ressourcen sammeln, Werkzeuge und Waffen herstellen, Unterschlüpfe bauen und Dinosaurier zähmen. Der Titel kann sowohl aus der Third- als auch aus der First-Person-Perspektive konsumiert werden und bietet einen Einzelspieler- und einen Mehrspieler-Modus.

"ARK: Survival Evolved" ist für PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android und den PC verfügbar.