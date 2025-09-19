Arkheron angekündigt

Bonfire Studios und DRIMAGE kündigen "Arkheron" an, ein rasantes PvP-Teamspiel in einer düsteren Fantasywelt. Bevor es so richtig losgeht, wird es einen Alpha Playtest vom 19. bis zum 21. September geben. Hier bekommt ihr einen ersten Blick auf den kompetitiven Titel für PlayStation, Xbox Series und PC sowie eine Beschreibung der Publisher:

Über Arkheron

Der Turm ruft

Der einzige Weg führt nach oben

"Kämpfe dich im Aufstiegsmodus bis an die Spitze des Turms – Team gegen Team, doch nur eines kann weiterziehen. Bezwinge Monster und fordere gegnerische Teams heraus, um in jedem Stock die Kontrolle über ein Leuchtfeuer zu erlangen, bevor die Zeit ausgeht. Mit jedem Aufstieg sinkt die Anzahl der Spieler, bis sich am Ende nur noch zwei Teams an der Spitze gegenüberstehen. Nach dem Showdown kehrt der Turm zum Ursprung zurück, und ein neuer Zyklus beginnt.

Was du trägst, definiert dich

Im Turm nehmen Erinnerungen die Form von mächtigen Waffen und Fähigkeiten an, die sich Relikte nennen. Jedes Relikt, das du findest, kann massgeblich beeinflussen, wie du spielst – so kannst du eine flexible Strategie verfolgen. Versuche, ein volles Set aus vier passenden Relikten zu finden, um dich in einen Ewigen zu verwandeln und eine fünfte Fähigkeit freizuschalten, die das Spiel auf den Kopf stellt. Oder finde deinen eigenen Spielstil mit deinen eigenen Synergien: Mische Relikte aus verschiedenen Sets, ersetze sie nach Belieben und kreiere einen fragmentierten Build – sei einzigartig und spontan. Die Entscheidung liegt immer bei dir.

Ungesehene Gefahren

Die isometrische Perspektive macht jeden Kampf in Arkheron zu einem hautnahen Erlebnis, wo jeder Schritt und jede Sekunde zählen. Position, Strategie und Teamwork entscheiden darüber, wer triumphiert und wer in Vergessenheit verendet. Dank der immersiven Soundgestaltung erreicht die Spannung bei diesen tödlichen Gefechten den Höhepunkt: Die Gefahr ist zu hören, bevor man sie sieht, wodurch fast unmerkliche Geräusche zum Schlüssel für das eigene Überleben werden.

Eine veränderliche Welt

Emotionsgeladene Erinnerungen erschaffen eine Welt im stetigen Wandel. Diese verschwommenen, verzerrten Erinnerungen bilden den Turm und alles, was sich darin befindet, und die bewegende Vergangenheit der Ewigen offenbart sich nach und nach. Jedes Mal, wenn du den Turm erklimmst, entwickelt sich auch die Geschichte, die er erzählt, und wirft ein neues Licht auf die Welt, in der du kämpfst."