Arkheron: Closed Beta gestartet

Bonfire Studios hat bekanntgegeben, dass die "Arkheron"-Closed-Beta auf PC über Steam verfügbar ist. Der Test läuft bis zum 26. Juli und ist damit der bisher grösste öffentliche Playtest des Spiels. Euch erwarten grosse Gameplay-Verbesserungen, neue Onboarding-Features und der erste Test von "Arkherons" Kosmetik-Progressionssystem.

Ganz im Sinne von Bonfire Studios' community-zentrierter Entwicklungsphilosophie baut die Closed Beta auf dem Feedback auf, das beim Steam Next Fest und den wöchentlichen Playtests der letzten Monate gesammelt wurde – mit Verbesserungen bei Gameplay-Klarheit, UI, Performance und dem Einstieg für neue Spieler:innen.

"Seit dem Steam Next Fest haben wir uns die letzten Monate darauf konzentriert, dem Feedback der Spieler zuzuhören und das Spiel spürbar zu verbessern. Diese Closed Beta ist ein wichtiger Meilenstein für Arkheron - wir freuen uns, mehr Spieler im Tower willkommen zu heissen und die Erfahrung gemeinsam mit unserer Community weiter zu verfeinern."

Rob Pardo, Gründer von Bonfire Studios