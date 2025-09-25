Arknights: Endfield: Gameplay aus der PS5-Version

Publisher GRYPHLINE und Entwickler Mountain Contour haben frisches Gameplay aus der PS5-Fassung von "Arknights: Endfield" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns fast 15 Minuten lang der komplette Prolog aus der PS5-Version von "Arknights: Endfield" präsentiert. Dabei werden wir etwa in die Story und die Spielwelt eingeführt. Ausserdem macht man uns mit dem Kampfsystem vertraut. Unklar ist noch, ob es Unterschiede zu den anderen Fassungen geben wird.

"Arknights: Endfield" wurde bereits im März 2022 angekündigt. Das letzte Lebenszeichen hatte es erst bei der gamescom Opening Night Live gegeben.

"Arknights: Endfield" ist für PS5, iOS, Android und den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Releasetermin.