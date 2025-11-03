Arknights: Endfield: Beta Test II & PS5 Technical Test in Aussicht

Publisher GRYPHLINE und Entwickler Mountain Contour kündigen sowohl einen Beta Test II als auch einen PS5 Technical Test zu "Arknights: Endfield" an. Nähere Details dazu verrät man ebenfalls.

Demnach beginnt der Beta Test II für "Arknights: Endfield" am 28. November auf iOS, Android und dem PC. In diesem Zusammenhang wird es unter anderem eine frische Storyline, eine neue Region, Charaktere und Veränderungen am Kampfsystem zum Antesten geben. Registrierungen sind bereits an dieser Stelle möglich.

Für den PS5 Technical Test von "Arknights: Endfield" gibt es dagegen leider noch kein konkretes Datum. Genauere Details dazu sollen jedoch bald folgen.

"Arknights: Endfield" erscheint Anfang 2026 für PS5, iOS, Android und den PC.