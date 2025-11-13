Arknights: Endfield: Packender Gameplay-Trailer

Publisher GRYPHLINE und Entwickler Mountain Contour haben einen frischen Gameplay-Trailer zu "Arknights: Endfield" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Besagter neuer Gameplay-Trailer zu "Arknights: Endfield" hört auf den Namen "Advance and Expand". Er zeigt uns mehr als zweieinhalb Minuten lang, was hier spielerisch auf uns zukommt. Einige packende Rendersequenzen sind in diesem Zusammenhang auch zu sehen.

Erst in der vergangenen Woche wurden sowohl ein Beta Test II als auch ein PS5 Technical Test zu "Arknights: Endfield" in Aussicht gestellt. Sämtliche Informationen dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Arknights: Endfield" erscheint Anfang 2026 für PS5, iOS, Android und den PC.