Neuer Trailer zu Arknights: Endfield

Publisher GRYPHLINE und Entwickler Mountain Contour haben einen weiteren Trailer zu "Arknights: Endfield" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Der neue Trailer zu "Arknights: Endfield" trägt dabei den Namen "Endfield: Those Who Stayed". Er bietet uns über zweieinhalb Minuten lang frische Einblicke in das Spiel. Dabei werden uns überwiegend atmosphärische Story-Sequenzen geboten.

Bei "Arknights: Endfield" handelt es sich um ein 3D-RPG-Echtzeit-Taktikspiel, in dem Fans zahlreichen Gefahren trotzen und Katastrophen verhindern müssen, um eine neue Welt zu ihrer Heimat zu machen. "Endfield" erbt dabei die Weltanschauung von "Arknights", besitzt aber seine eigenen Abenteuer und unverwechselbaren Charaktere.

Die Geschichte von "Endfield" beginnt auf einem Planeten namens Talos-II, einem gefährlichen Ort voller Katastrophen und Risiken. Die grossen Wildnisgebiete und unbewohnten Territorien, die sich weit über die Kolonien des Habitablen Bandes hinaus erstrecken, müssen erst noch erforscht werden. Im Spiel gilt es, diese ungezähmte Welt zusammen mit den Mitarbeitern von Endfield Industries zu erforschen, um die Geheimnisse zu lüften, die sich in den verlassenen Ruinen verbergen.

"Arknights: Endfield" ist für PS5, iOS, Android und den PC in Entwicklung, aber momentan unterminiert.