Arknights: Endfield: Termin für den PS5 Technical Test

Publisher GRYPHLINE und Entwickler Mountain Contour haben einen konkreten Termin für den PS5 Technical Test von "Arknights: Endfield" verkündet. Ausserdem wurde ein neuer Trailer veröffentlicht.

Aber der Reihe nach: Der PS5 Technical Test von "Arknights: Endfield" beginnt am 12. Dezember. Er wird die identischen Inhalte wie der Beta Test II bieten, welcher schon morgen für iOS, Android und den PC startet. Folglich können wir uns unter anderem auf eine weiterentwickelte Story, eine neue Region und frische Charaktere freuen. An zahlreiche Optimierungen, etwa beim Kampfsystem, wurde ebenfalls gedacht.

Die freudige Nachricht wird von einem neuen Trailer zu "Arknights: Endfield" begleitet. Darin widmet man sich fast vier Minuten lang der Story von Chen Qianyu.

Vor zwei Wochen war ein packender Gameplay-Trailer zu "Arknights: Endfield" veröffentlicht worden. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Arknights: Endfield" erscheint Anfang 2026 für PS5, iOS, Android und den PC.