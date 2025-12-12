Arknights: Endfield erscheint im Januar

Publisher GRYPHLINE und Entwickler Mountain Contour haben bei den Game Awards heute Nacht einen Releasetermin für "Arknights: Endfield" verkündet. Demnach ist es schon im Januar soweit.

So wird "Arknights: Endfield" bereits ab 22. Januar 2026 erhältlich sein. Als Plattformen werden PS5, iOS, Android und der PC angegeben - ob weitere folgen werden, ist noch unklar.

Die freudige Nachricht wird von einem neuen Trailer zu "Arknights: Endfield" begleitet. Dieser bietet über zwei Minuten lang hauptsächlich Gameplay-Impressionen. Die musikalische Untermalung ist ebenfalls nicht zu verachten, denn wir hören einen Song von One Republic.

Schon heute beginnt der PS5 Technical Test von "Arknights: Endfield". Unsere News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Arknights: Endfield" war bei den Game Awards 2023 angekündigt worden.