Arknights: Endfield: Neuer Übersichtstrailer

Publisher GRYPHLINE und Entwickler Mountain Contour versorgen uns mit einem frischen Übersichtstrailer zu "Arknights: Endfield". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns Chen Qianyu aus "Arknights: Endfield" 36 Sekunden lang vorgestellt. Der inhaltliche Fokus liegt dabei auf flotten Kampfsequenzen und den einzelnen Moves der jungen Dame. Impressionen von der Spielwelt werden uns in diesem Zusammenhang aber auch geboten.

Bei den Game Awards im vergangenen Dezember war der Releasetermin von "Arknights: Endfield" verkündet und ein neuer Gameplay-Trailer gezeigt worden. Unsere damalige News dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Arknights: Endfield" erscheint am 22. Januar für PS5, iOS, Android und den PC.