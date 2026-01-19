Arknights: Endfield: Drei neue Trailer

Publisher GRYPHLINE und Entwickler Mountain Contour präsentieren gleich drei neue Trailer zu "Arknights: Endfield". Diese stimmen uns in erster Linie auf den baldigen Release ein.

So wird uns zunächst einmal der Lauchtrailer zu "Arknights: Endfield" gezeigt. Dieser trägt den Titel "Back to Endfield" und bietet überwiegend packende Story-Sequenzen. Dazu bekommen wir eine weitere Operator Story und einen frischen Gameplay-Trailer zu sehen.

Erst letzte Woche wurde uns Chen Qianyu aus "Arknights: Endfield" mit einem Übersichtstrailer kurz und knackig vorgestellt. Unsere News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Arknights: Endfield" erscheint am 22. Januar für PS5, iOS, Android und den PC.