Armed Fantasia kräftig verschoben

Eigentlich sollte "Armed Fantasia" irgendwann in diesem Monat veröffentlicht werden. Aber daraus wird leider nichts, wie Wild Bunch Productions jetzt bekanntgab.

Einen neuen Releasetermin oder ein entsprechendes Fenster für "Armed Fantasia" nennt man gleichzeitig leider nicht. Bei Kickstarter entschuldigt man sich lediglich für die Verzögerung und sagt gleichzeitig, dass man diesbezüglich nicht näher ins Details gehen möchte.

"Armed Fantasia" erzählt eine packende Geschichte, die sich in einer Welt entfaltet, die auf die ultimative Zerstörung zusteuert. Wir schlüpfen darin in die Rolle einer Gruppe von Pfadfindern und begeben uns mit ihren bewährten ARMs in der Hand auf eine gefährliche Reise durch die weitläufige Westernpunk-Wildnis. Das Rollenspiel soll ein geistiger Nachfolger von "Wild Arms" sein.

'"Armed Fantasia" ist für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC in Entwicklung.*