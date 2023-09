Bandai Namco versorgt uns mit einem Auszeichnungstrailer zu "Armored Core VI: Fires of Rubicon". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich 47 Sekunden lang krachendes Gameplay aus "Armored Core VI: Fires of Rubicon" gezeigt. Wie bei diesem Trailerformat gewohnt, wird es von den Stimmen der Fachpresse zu dem Spiel garniert.

"Armored Core VI: Fires of Rubicon" ist das neue, actionreiche Spiel von FromSoftware und Bandai Namco Entertainment. Es bietet rasante, omnidirektionale Mech-Kämpfe, tiefgreifende Anpassungen des eigenen Armored Core und spannende Bosskämpfe. Es wird sowohl die englische als auch die japanische Sprachausgabe unterstützen, während die Ingame-Texte für viele Sprachregionen lokalisiert wurden. Käufer der Versionen für PlayStation 4 bzw. Xbox One erhalten kostenlos ein Upgrade auf die Current Gen-Fassungen.

"Armored Core VI: Fries of Rubicon" erschien am 25. August für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.