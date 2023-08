Pre-Loading von Armored Core VI: Fires of Rubicon für Xbox gestartet

Bandai Namco weist darauf hin, dass der Download der Xbox-Fassung von "Armored Core VI: Fires of Rubicon" für Digital-Vorbesteller bereits möglich ist. Für die PlayStation-Konsolen gibt es zumindest einen konkreten Termin.

Demnach kann "Armored Core VI: Fires of Rubicon" ab 23. August auch für PS4 und PS5 heruntergeladen werden. Der Umfang beträgt 53,58 GB und bewegt sich somit im üblichen Rahmen.

"Armored Core VI: Fires of Rubicon" ist das neue, actionreiche Spiel von FromSoftware und Bandai Namco Entertainment. Das Spiel bietet rasante, omnidirektionale Mech-Kämpfe, tiefgreifende Anpassungen des eigenen Armored Core und spannende Bosskämpfe. Es wird sowohl die englische als auch die japanische Sprachausgabe unterstützen, während die Ingame-Texte für viele Sprachregionen lokalisiert wurden. Käufer der Versionen für PlayStation 4 bzw. Xbox One erhalten kostenlos ein Upgrade auf die Current Gen-Fassungen.

"Armored Core VI: Fries of Rubicon" erscheint am 25. August für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC.