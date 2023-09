FromSoftware hat ein weiteres Update für "Armored Core VI: Fires of Rubicon" unter das Videospielvolk gebracht. Hier sind wir inzwischen bei Patch 1.02 angekommen.

Wie wir es bereits gewohnt sind, beseitigt auch Patch 1.02 für "Armored Core VI: Fires of Rubicon" einige Bugs und nimmt Optimierungen vor. Kurioserweise scheint es so, dass der Titel dadurch, ersten Berichten zufolge, sogar etwas leichter zugänglich wurde. Wer sich die volle Info-Dröhnung geben will, sei hiermit an die umfangreichen englischen Patchnotes verwiesen.

"Armored Core VI: Fires of Rubicon" ist das neue, actionreiche Spiel von FromSoftware und Bandai Namco Entertainment. Es bietet rasante, omnidirektionale Mech-Kämpfe, tiefgreifende Anpassungen des eigenen Armored Core und spannende Bosskämpfe. Es wird sowohl die englische als auch die japanische Sprachausgabe unterstützen, während die Ingame-Texte für viele Sprachregionen lokalisiert wurden. Käufer der Versionen für PlayStation 4 bzw. Xbox One erhalten kostenlos ein Upgrade auf die Current Gen-Fassungen.

"Armored Core VI: Fries of Rubicon" erschien am 25. August für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC.